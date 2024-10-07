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В Саратове участник СВО зарезал сожительницу в салоне сотовой связи

«Осторожно, новости»: участник СВО зарезал сожительницу в салоне T2 в Саратове

Участник специальной военной операции (СВО) зарезал свою сожительницу в салоне сотовой связи в Саратове. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, инцидент произошел днем 6-го октября. Мужчина пришел в салон связи T2 на проспекте Строителей №38 и начал выяснять отношения с сотрудницей. Сначала он разговаривал с ней, обнял, а после напал с ножом в подсобке. От полученных ранений 27-летняя девушка скончалась на месте.

Нападавшим оказался 35-летний Азамат Искалиев — его задержали в день убийства. После содеянного он поехал в сторону Новоузенска в надежде скрыться.

По данным «Осторожно, новости», Искалиев уже был судим. В августе 2021 года он зарезал 28-летнюю жену в своем автомобиле из-за ее намерения развестись. Мужчину приговорили к девяти годам строгого режима, однако позднее он отправился в зону СВО по контракту.

Предварительно, убитая девушка тоже хотела расстаться с Искалиевым. У женщины остался семилетний ребенок. Мужчина признал свою вину, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Известно, что в 2012 году Искалиева также судили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В середине сентября Биробиджанский гарнизонный военный суд назначил 100 часов исправительных работ участнику спецоперации Андрею Баженову, который на глазах у очевидцев избил свою супругу и пообещал ее убить.

Ранее в Омске участник СВО зарезал супругу из-за отказа мириться и был арестован.

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