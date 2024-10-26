В Ростове вернувшийся с СВО контрактник убил знакомого на глазах жены

В Ростове вернувшийся из зоны СВО контрактник смертельно ранил своего 32-летнего знакомого ножом в сердце. Об этом сообщает 161.Ru со ссылкой на родственников погибшего.

По данным издания, до заключения контракта с Минобороны нападавший писал рэп. Кроме того, у него были судимости. В октябре он вернулся с СВО в отпуск и пришел в гости к другу. Мужчины засиделись за полночь, и 32-летний ростовчанин пошел провожать гостя вместе с женой и полуторагодовалой дочерью в коляске.

Один из источников рассказал, что погибший тоже собирался на СВО и хотел узнать у контрактника подробности. Причина, по которой у них возник конфликт, не уточняется. После удара ножом раненый обратился за помощью в местную шаурмичную. Врачи скорой не госпитализировали его сразу, а вызвали реанимацию. В итоге мужчина скончался в машине по дороге в больницу.

161.Ru отмечает, что нападавший был задержан на месте происшествия и во всем сознался. В его отношении возбудили уголовное дело.

На этой неделе в Кузбассе судимый за жестокое убийство бывшей сожительницы экс-боец СВО избил мать троих детей и заставил ее писать предсмертную записку.

Ранее на Урале мужчина напал с ножом на участника СВО, объявленного в розыск за дезертирство.