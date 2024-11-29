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Совет ЕЭК приостановил действие пошлины на ввоз сливочного масла в РФ

Совет ЕЭК на полгода отменил пошлину на ввоз в РФ 25 тысяч тонн сливочного масла

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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отменил пошлину на ввоз 25 тысяч тонн сливочного масла в Россию на срок в полгода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комиссии.

«Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины сливочного масла, ввозимого... в Российскую Федерацию – в объеме не более 25 тысяч тонн. Указанная мера таможенно-тарифного регулирования будет действовать с даты вступления документа в силу по 15 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

Также была отменена пошлина на ввоз 2 тысяч тонн сливочного масла в Армению.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев подчеркнул важность этой меры для увеличения предложения сливочного масла на внутреннем рынке, что поможет сдержать рост цен и избежать дефицита. Поставляемое масло будет использоваться как для производства продуктов питания, так и для продажи в розничных магазинах.

Слепнев добавил, что данное решение способствует поддержанию баланса между спросом и предложением на краткосрочный период, без негативного влияния на производство других молочных продуктов, особенно учитывая ограниченность ресурсов. Импортные поставки могут поступать, в частности, из Ирана и Индии.

Решение вступает в силу по истечении 10 дней с даты его официального опубликования.

Сегодня сообщалось, что ФАС будет рекомендовать регионам РФ заключать соглашения о стабилизации цен на некоторые категории продуктов, в том числе, на сливочное масло.

Ранее производители и торговые сети договорились снизить цены на молоко и масло.

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