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Производители и торговые сети договорились снизить цены на молоко и масло

«Известия»: производители и продавцы договорились снизить цены на молоко и масло

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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Производители и продавцы договорились с регуляторами снизить цены на молоко и масло. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на производителей.

«Наша договоренность заключается в том, что мы выделим несколько позиций товаров для поддержки социально незащищенных слоев населения — пенсионеров, малообеспеченных граждан и т.д. Это будет молоко в недорогой упаковке жирностью 2,5%, на которое снижение цен составит порядка 10%, и масло крестьянское жирностью 72%, снижение по нему на 7–10%», — заявил генеральный директор «Молвеста» Анатолий Лосев.

«Молвест» и другие крупные поставщики и переработчики молока, в том числе «ЭкоНива», «Ренна» и другие, также обратились к ретейлерам с предложением снизить собственную наценку хотя бы на 5%.

Общее снижение цен будет составлять от 10 до 15%, как уточняют источники издания.

До этого кабмин расширил список товаров, которые нельзя продавать просроченными.

Ранее были названы главные уловки мошенников во время «черной пятницы».

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