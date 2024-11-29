Производители и торговые сети договорились снизить цены на молоко и масло

Производители и продавцы договорились с регуляторами снизить цены на молоко и масло. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на производителей.

«Наша договоренность заключается в том, что мы выделим несколько позиций товаров для поддержки социально незащищенных слоев населения — пенсионеров, малообеспеченных граждан и т.д. Это будет молоко в недорогой упаковке жирностью 2,5%, на которое снижение цен составит порядка 10%, и масло крестьянское жирностью 72%, снижение по нему на 7–10%», — заявил генеральный директор «Молвеста» Анатолий Лосев.

«Молвест» и другие крупные поставщики и переработчики молока, в том числе «ЭкоНива», «Ренна» и другие, также обратились к ретейлерам с предложением снизить собственную наценку хотя бы на 5%.

Общее снижение цен будет составлять от 10 до 15%, как уточняют источники издания.

До этого кабмин расширил список товаров, которые нельзя продавать просроченными.

Ранее были названы главные уловки мошенников во время «черной пятницы».