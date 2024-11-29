Политолог назвала работу Соколова иллюстрацией эффективности кадровой политики Путина

Кировская область демонстрирует высокие темпы регионального развития. Об этом по итогам встречи президента России Владимира Путина с губернатором региона Александром Соколовым рассказала руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына.

Она уточнила, что в докладе главе государства Соколов акцентировал внимание на нескольких важных экономических показателях.

«Так, с начала 2024 года промышленное производство выросло на 16%. Рост показывают такие сферы, как ОПК, химическая промышленность, сельское хозяйство, деревообработка. По итогам года 128% составляет рост объема строительных работ. Здесь важный нюанс — реализация жилищного строительства в Кировской области ведется в логике механизма комплексного развития территорий», — сказала эксперт.

Кислицына подчеркнула, что это позволяет строить не просто дома, а дома с необходимой жителям социальной инфраструктурой.

«Закономерное следствие высоких темпов экономического развития региона — рост собственных доходов за 2 года на 23%. И это, соответственно, напрямую влияет на социальное развитие, системную реализацию адресных мер поддержки граждан», — добавила она.

Также эксперт уточнила, что социальная политика в Кировской области выстраивается комплексно, в соответствии с национальными целями развития и актуальным запросом жителей.

«Соколов рассказал президенту об уникальной мере поддержки рождаемости, реализуемой в регионе, — введена доплата мамам за рождение первенцев», — сказала она.

Кислицына считает, что Кировскую область действительно можно назвать регионом, который грамотно работает над развитием внутреннего туризма.

«Прежде всего, управленческая команда мастерски работает над брендированием, внешним позиционированием территории. Здесь важно отметить юбилей Кирова — мегапроект, который повлиял на повышение регионального благополучия, стал стимулом к развитию. Юбилеи бывают у всех территорий, но не всегда, по разным причинам, удается использовать это событие как драйвер для роста, повышения качества жизни и привлечения туристов», — отметила эксперт.

По ее словам, у Кировской области под руководством губернатора Соколова это получилось.

«Соколов работает в Кировской области третий год, и изменения к лучшему, выраженные как в количественных показателях, так и в ощущении жителей и туристов от изменений, — иллюстрация эффективности президентской кадровой политики», — заключила политолог.