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В Казахстане решили найти владельца космического корабля

В Казахстане объявили в розыск владельца космического корабля «Буран» Мусу

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РИА Новости

В Казахстане объявили в розыск бизнесмена Даурена Мусу, владельца экземпляра советского космического корабля «Буран». Об этом говорится в сообщении на портале правовой статистики и специальным учетам генеральной прокуратуры Казахстана.

Департамент полиции Алма-Аты объявил в розыск предпринимателя 1974 года рождения. В настоящий момент Муса занимает должность генерального директора акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Байконур» (РКК «Байконур»), ему принадлежит летный образец советского космического челнока.

Tengrinews отмечает, что управление криминальной полиции хочет разыскать предпринимателя по статье 190 части 4 («Мошенничество») Уголовного кодекса Казахстана. Дополнительные подробности дела не сообщаются.

До этого из создателей орбитального космического корабля «Буран» Сергей Цыбин раскритиковал полеты на многоразовых ракетах. Он заявил, что
полет на ракете-носителе с многоразовым блоком, подобной Falcon 9 или Super Heavy американской компании SpaceX связан с возможными рисками.

Ранее в «Роскосмосе» объяснили, почему не возвращаются к идее многоразового корабля «Буран».

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