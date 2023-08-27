В «Роскосмосе» объяснили, почему не возвращаются к идее многоразового корабля «Буран»

Инженеры не возвращаются к идее создания орбитального корабля многоразового использования «Буран», потому что в нем нет необходимости, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

«Сама по себе идея многоразового корабля была, конечно, красива, но она хорошо работает только в случае большого грузопотока вверх и вниз. Как мы видим по существующим программам, такой необходимости нет», – объяснил Крикалев.

По его словам, в США уже использовали похожую многоразовую систему – «Шаттлы». Однако, по расчетам американцев, такие корабли целесообразны при 50 и более пусков в год. Сейчас такое количество пусков не проводится.

Создание «Бурана» проводилось в конце 80-х годов. Первый и единственный космический полет корабля был в ноябре 1988 года – тогда его запустили в автоматическом режиме, без экипажа на борту. После этого, несмотря на то, что «Буран» был рассчитан на 100 полетов, его не запускали. Однако ряд технических решений, полученных при создании «Бурана», был использован в российской и зарубежной ракетно-космической технике.

Крикалев отметил, что именно 80-е годы можно назвать расцветом космонавтики. Тогда создавались новые модификации корабля «Союз», произошел переход от одномодульного «Салюта» к многомодульной станции «Мир». Был создан сверхтяжелый носитель «Энергия» для запуска «Бурана», но его можно было использовать и автономно.

«В результате мы имеем огромный опыт длительных полетов, огромный опыт создания систем жизнеобеспечения. И многие вещи, которые создавались и отрабатывались на станции «Мир», потом были модернизированы и использованы на российском сегменте Международной космической станции», – заключил Крикалев.

Подробнее о том, как Россия и США взаимодействуют на МКС в условиях политической напряженности, почему станция работает после окончания гарантийного срока и как борются с трещинами, которые появляются по неизвестным причинам, – в интервью Крикалева «Газете.Ru».

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