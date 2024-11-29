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Выстреливший в ногу девочки уфимец выплатил ей компенсацию

Выстреливший в ногу девочки уфимец выплатил ей 500 тысяч рублей

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Bash.dtp.official/VK

Суд назначил три года и шесть месяцев лишения свободы условно жителю Уфы, который выстрелил из пневматического оружия в ногу девочки. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Башкирии.

В ведомстве уточнили, что подсудимый признал вину в содеянном и выплатил потерпевшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Инцидент произошел 18 июля у дома в жилом районе Шакша на улице Касимовской. По информации прокуратуры, мужчина 63 лет, находясь в своей квартире, увидел четырех девочек, которые играли на площадке. Когда они спрятались от дождя под навесом у подъезда, он выстрелил в сторону детей из пневматической винтовки, потому что его раздражали их голоса и смех. Таким образом мужчина хотел напугать несовершеннолетних. В результате пуля попала в правое бедро 10-летней девочки.

28 ноября сообщалось, что в Калининграде мужчина выстрелил из травматического пистолета по прохожему, которого принял за закладчика. По имеющейся информации, 42-летний местный житель повздорил с незнакомцем, которого заметил возле дома №10 на Богатырской улице. В ходе внезапно возникшего конфликта мужчина несколько раз ударил потерпевшего по лицу, а затем достал травматический пистолет и выстрелил ему в ногу.

Ранее пенсионер обстрелял из ружья инспектора, отключившего ему газ за долги.

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