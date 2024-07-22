В Башкирии задержали стрелка, ранившего девочку под козырьком подъезда

В Уфе 62-летнего местного жителя подозревают в стрельбе по ребенку, мужчину арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Башкортостан.

Задержанный признался, что выстрелил в сторону детей из пневматического ружья, чтобы напугать их. По его словам, дети вели себя очень громко.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ.

Инцидент произошел 18 июля в районе Шакша, на улице Касимовской. Потерпевшая гуляла во дворе с подружками, во время дождя девочки спрятались под козырьком подъезде и разговаривали, когда одна из них почувствовала острую боль в ноге. Пулю пострадавшей извлекли в травмпункте, после чего отпустили.

До этого школьник из Новосибирска выстрелил мальчику в лицо и едва не попал в глаз.

Ранее в Ставропольском крае неизвестный обстрелял подростка, заступившегося за женщину.