Пенсионер обстрелял из ружья инспектора, отключившего ему газ за долги

Во Всеволожском районе Ленинградской области местный житель стал фигурантом уголовного дела, обстреляв инспектора газовой службы. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 2 ноября в СНТ «Сарженка», инспектор газовой службы пришел пенсионеру-должнику, чтобы отключить у него газ. 64-летний мужчина в ответ достал оружие, предположительно ружье, и выстрелил в сторону инспектора.

Проверяющий не пострадал, но обратился с заявлением в правоохранительные органы. Личность злоумышленника быстро установили, задержать пенсионера не получилось — подозреваемому стало плохо, его госпитализировали. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Псковской области мужчина прострелил должнику ногу из-за 20 тысяч рублей. Пуля попала пострадавшему в ногу, ему потребовалась медицинская помощь. За самоуправство, совершенное с применением насилия, подозреваемому в стрельбе грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мужчина взял взаймы 840 тыс. рублей и нанял снайпера, чтобы не отдавать деньги.