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Пенсионер обстрелял из ружья инспектора, отключившего ему газ за долги

В Ленобласти пенсионер выстрелил в инспектора, который отключал ему газ

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Global Look Press

Во Всеволожском районе Ленинградской области местный житель стал фигурантом уголовного дела, обстреляв инспектора газовой службы. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 2 ноября в СНТ «Сарженка», инспектор газовой службы пришел пенсионеру-должнику, чтобы отключить у него газ. 64-летний мужчина в ответ достал оружие, предположительно ружье, и выстрелил в сторону инспектора.

Проверяющий не пострадал, но обратился с заявлением в правоохранительные органы. Личность злоумышленника быстро установили, задержать пенсионера не получилось — подозреваемому стало плохо, его госпитализировали. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Псковской области мужчина прострелил должнику ногу из-за 20 тысяч рублей. Пуля попала пострадавшему в ногу, ему потребовалась медицинская помощь. За самоуправство, совершенное с применением насилия, подозреваемому в стрельбе грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мужчина взял взаймы 840 тыс. рублей и нанял снайпера, чтобы не отдавать деньги.

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