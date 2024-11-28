В Калининграде мужчина выстрелил в ногу прохожему, которого принял за закладчика

В Калининграде мужчина выстрелил из травматического пистолета по прохожему, которого принял за закладчика. Об этом сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел на Богатырской улице, 42-летний местный житель повздорил с незнакомцем, которого заметил возле дома №10. В ходе внезапно возникшего конфликта мужчина несколько раз ударил потерпевшего по лицу, а затем достал травматический пистолет и выстрелил ему в ногу. 36-летнего калининградца доставили в медучреждение с травмами лица, пулевым ранением и повреждениями левой ноги. Медики расценили полученные телесные повреждения как тяжкий вред здоровью и обратились в полицию.

Личность и местонахождение стрелка быстро установили, на допросе он объяснил свои действия тем, что принял пострадавшего за закладчика. Он якобы сделал ему замечание, на которое тот грубо ответил, словесная перепалка переросла в драку и перестрелку. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы срок до десяти лет. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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