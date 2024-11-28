Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Калининграде мужчина выстрелил в ногу прохожему, которого принял за закладчика

В Калининграде мужчина выстрелил в прохожего, приняв его за закладчика

close
Depositphotos

В Калининграде мужчина выстрелил из травматического пистолета по прохожему, которого принял за закладчика. Об этом сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел на Богатырской улице, 42-летний местный житель повздорил с незнакомцем, которого заметил возле дома №10. В ходе внезапно возникшего конфликта мужчина несколько раз ударил потерпевшего по лицу, а затем достал травматический пистолет и выстрелил ему в ногу. 36-летнего калининградца доставили в медучреждение с травмами лица, пулевым ранением и повреждениями левой ноги. Медики расценили полученные телесные повреждения как тяжкий вред здоровью и обратились в полицию.

Личность и местонахождение стрелка быстро установили, на допросе он объяснил свои действия тем, что принял пострадавшего за закладчика. Он якобы сделал ему замечание, на которое тот грубо ответил, словесная перепалка переросла в драку и перестрелку. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы срок до десяти лет. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее москвич принял за наркоманку искавшую под его окном ветки для поделки девушку.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами