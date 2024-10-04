Врач рассказал, как сохранить продуктивность в период магнитных бурь

В период магнитных бурь важно высыпаться и не перенапрягать свой организм, чтобы сохранить продуктивность. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Помимо этого, он посоветовал правильно питаться и отказаться от жирного, жареного, копченого, потому что на переваривание этих продуктов организму нужно будет потратить много времени и сил. По аналогичной причине врач советует не пить в эти дни чай и кофе. Вместо этого лучше отдавать предпочтение овощам, фруктам, мясу кролика и птицы, а также обычной воде.

Кондрахин также советует наладить сон и спать не менее восьми часов в сутки.

«При недостатке сна накапливается гормон стресса — это приводит к хронической усталости. Когда еще происходит магнитная буря, человек испытывает определенное напряжение, может еще больше уставать, и работоспособность сильно упадет», — уточнил Кондрахин.

По его словам, в период магнитных бурь можно заниматься спортом, однако перенапрягать себя он не советует.

Пресс-служба солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) до этого сообщила, что сильная магнитная буря пройдет на Земле с 4 по 5 октября. В пресс-службе добавили, что на пике колебания магнитного поля, буря может достигнуть уровня G3, то есть третьего балла из пяти максимально возможных.

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