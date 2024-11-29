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Столичный суд оштрафовал журналиста Шакирова

Московский суд привлек журналиста Шакирова к административной ответственности

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Таганский районный суд Москвы признал виновными по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента журналиста Мумина Шакирова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В пятницу, 29 ноября. стало известно, что в Москве Таганский районный суд привлек российского журналиста Илью Барабанова (признан в РФ иностранным агентом) к административной ответственности. Его признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Суд назначил Барабанову административное наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей.

Минюст в апреле внес Барабанова в список иностранных агентов вместе с научным журналистом, популяризатором науки Асей Казанцевой (признана в РФ иностранным агентом).

Ранее стало известно, что против Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) возбудили административное дело.

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