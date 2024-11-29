В шведском секонд-хенде нашли винтажную ручную гранату

Сотрудники магазина секонд-хенда в шведском городе Кристинехамне обнаружили ручную гранату, которую кто-то оставил в коробке около входа. Об этом сообщает NWT .

Прибывшие на место полицейские эвакуировали секонд-хенд, изъяли гранату и допросили работников магазина. Также было возбуждено уголовное дело.

По словам представителя полиции Андерса Дальмана, граната была старой модели.

29 ноября сообщалось, что в Обнинске Калужской области у 11-летнего ребенка в руках взорвалась страйкбольная граната, которую мальчик получил в подарок на день рождения. Инцидент произошел в торговом центре «Плаза». Ребенок был доставлен в больницу.

25 ноября сотрудники охраны эвакуировали 500 человек из центрального автовокзала в районе Гольяново в Восточном административном округе Москвы после того, как обнаружили у пассажира гранату. Прибывшие на место специалисты группы разминирования выяснили, что граната была страйкбольной.

Ранее в Подмосковье из-за ребенка с учебной гранатой эвакуировали гимназию.