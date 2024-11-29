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У российского школьника взорвался в руках муляж гранаты

В Обнинске у школьника в руках взорвался муляж гранаты

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Телеграм-канал «ЧП Обнинск»

В Обнинске Калужской области у 11-летнего ребенка в руках взорвался муляж гранаты. Об этом сообщает паблик «ЧП Обнинск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 28 ноября в торговом центре «Плаза». На кадрах опубликованного видео школьник стоит рядом с магазином в окружении нескольких взрослых. Мальчик крутит какой-то предмет в руках, затем раздается хлопок, появляется дым, а школьник с криком убегает в сторону.

По информации паблика, ребенок держал страйкбольную гранату, которую ему в подарок на день рождения. Из-за неосторожного обращения петарда взорвалась, поранив мальчика. Ребенка доставили в больницу. Информация о характере и тяжести полученных им повреждений отсутствует.

До этого муляж гранаты взорвался в рюкзаке у петербургского шестиклассника. На место ЧП приехали представители экстренных служб.

Ранее в Подмосковье из-за ребенка с учебной гранатой эвакуировали гимназию.

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