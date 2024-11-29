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Экс-глава ЦБ предрек скачок цен из-за взлета курса доллара

Экс-глава ЦБ допустил двузначную инфляцию из-за роста курса доллара

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Из-за волатильности курса рубля к доллару возможен новый скачок цен, вплоть до двузначной инфляции. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.

«Один из факторов нашей инфляции – это, в том числе, повышение цен на импортные товары. Это с определенным лагом приводит к тому, что растут цены на рынке продовольствие из-за того, что доля поставок может быть не прямо в продовольственных товарах. У нас есть, как-то стали забывать, односторонние санкции по поводу поставок продовольствия из ЕС. Они были введены когда-то в качестве ответных. Все, что сейчас происходит, закладывает высокие показатели инфляции на, я бы сказал, следующие полугодия. А вот какие конкретные цифры будут, я предсказывать не берусь. Можно только сказать, что они будут двузначными», — пояснил Дубинин.

При этом Дубинин подчеркнул, что текущие события не говорят о начале нового финансового кризиса. По словам экс-главы ЦБ, любой кризис сопровождается кризисным состоянием финансовых институтов — разорением, закрытием, увольнением персонала, а также набегом вкладчиков на банки и снятием денег со счетов. Сейчас этого нет, констатировал Дубинин.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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