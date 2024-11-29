Глава российского региона раскритиковал методы ЦБ по борьбе с инфляцией

С инфляцией нельзя бороться одним только увеличением процентной ставки. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, которого цитирует Ura.ru.

«Основная проблематика, озвученная предпринимателями, — отсутствие реальной возможности привлечения заемных средств в развитие их дела. В этой связи очевидно, что бороться с инфляцией исключительно повышением процентной ставки — так себе идея... Примерно как тушить пламя керосином», — высказался глава региона.

Шумков объяснил, что в текущих условиях бизнес вынужден брать кредиты на важную продукцию под высокий процент, а издержки затем закладываются в цену товара. Как итог — инфляция растет. По мнению губернатора, происходящее негативно сказывается на росте экономики страны.

28 ноября советник главы Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что на декабрьском заседании ЦБ рассмотрит вопрос очередного повышения ключевой ставки после ее роста до рекордных 21% годовых в конце октября.

Уточняется, что совет директоров Банка России планирует рассмотреть такой вариант из-за усиливающегося инфляционного давления на экономику России.

Ранее в российском банке предрекли рост ключевой ставки до 23%.