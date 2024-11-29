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Суд арестовал организатора хищения у Минобороны

Суд заочно арестовал организатора хищения у Минобороны РФ Овчинникова

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Суд арестовал организатора хищения имущественных комплексов Минобороны РФ Сергея Овчинникова. Об этом сообщает ГВСУ СК России в своем Telegram-канале.

«По ходатайству следователя избрана (заочно) мера пресечения в виде заключения под стражу организатору хищения имущественных комплексов Минобороны России», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что это сделано в рамках расследования уголовного дела по обвинению индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова и его подельников в хищения имущественных комплексов, расположенных в Москве и Балашихе, общей стоимостью свыше 940 млн рублей. 

На имущество, находящееся в собственности обвиняемых, уже наложен арест. 

В ведомстве напомнили, что Овчинников был объявлен в розыск. Остальные трое фигурантов уголовного дела находятся под стражей.

В конце октября стало известно, что Овчинников организовал хищение организованной группой и в итоге «завладел имущественным комплексом», принадлежащим ОАО «СУ МР».

Ранее для экс-главы департамента Минобороны запросили 17 лет колонии.

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