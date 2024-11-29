В ЦБ РФ заявили о сохранении целевого уровня инфляции

Центральный банк России сохраняет целевой уровень инфляции на уровне 4%. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния, сообщает РИА Новости.

«Что касается инфляции, мы таргет не меняли. Мы будем принимать решения в зависимости от того, как будет складываться ситуация, с учетом всего объема данных, которые у нас есть на момент принятия решения», — заявил Габуния вовремя пресс-конференции по «Обзору финансовой стабильности».

Он подчеркнул, что ЦБ намерен последовательно работать над достижением установленного таргета, чтобы обеспечить стабильность цен на этом уровне.

29 ноября советник главы Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что на декабрьском заседании ЦБ рассмотрит вопрос очередного повышения ключевой ставки после ее роста до рекордных 21% годовых в конце октября.

До этого глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что из-за волатильности курса рубля к доллару возможен новый скачок цен, вплоть до двузначной инфляции.

Ранее глава российского региона раскритиковал методы ЦБ по борьбе с инфляцией.