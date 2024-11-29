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Стало известно, кто устроил стрельбу в гостинице Киева

Открывший стрельбу в гостинице Киева оказался сотрудником ГУР минобороны Украины

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Национальная полиция в Полтавской области

Мужчина, который 23 ноября открыл стрельбу в одной из гостиниц Киева, оказался сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По его данным, эту информацию подтвердили коллеги разведчика в социальных сетях, а также ряд средств массовой информации. Отмечается, что сначала стрелок выбросил оружие и скрылся, но потом сам пришел в отделение полиции и сдался. Некоторые СМИ пытаются показать ситуацию так, будто сотрудник ГУР вынужден был прибегнуть к самообороне.

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября в одной из гостиниц Киева. По данным сотрудников правоохранительных органов, около 1:00 (2:00 мск) две компании в отеле поссорились, затем конфликт перерос в потасовку, в ходе которой один из участников начал стрелять в оппонентов. При этом 27-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, также пострадали его друг и охранник гостиницы. Их госпитализировали.

Ранее в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила полицейских в ловушку с гранатой.

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