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Ссора двух компаний в киевском отеле закончилась дракой со стрельбой

В Киеве конфликт двух компаний в гостинице закончился дракой со стрельбой

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РИА «Новости»

В ночь на 23 ноября в одной из гостиниц Киева произошла стрельба. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, около 1:00 (2:00 мск) две компании в отеле поссорились, затем конфликт перерос в потасовку, в ходе которой один из участников начал стрелять в оппонентов.

В полиции уточнили, что 27-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, также пострадали его друг и охранник гостиницы. Их госпитализировали. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного из участников потасовки, поиски стрелка продолжаются.

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