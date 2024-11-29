Вымогатели заперли таксиста в подмосковном общежитии и требовали у него 10 млн рублей

В Подмосковье трое вымогателей заперли таксиста в общежитии и требовали у него 10 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в городе Щелково. Предварительно, трое мужчин 16 часов удерживали таксиста в комнате общежития и избивали его, требуя отдать им 10 млн рублей. Когда пострадавшему каким-то образом удалось выбраться, он обратился в правоохранительные органы.

Полицейские осмотрели место происшествия и нашли два рулона скотча. Стражи порядка задержали троих подозреваемых и доставили их в отдел. Отмечается, что допрашивать мужчин начнут, когда они протрезвеют.

До этого двое мужчин похитили раненого бойца СВО и требовали у него деньги. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статьям о похищении и вымогательстве.

Ранее челябинские подростки пришли с пистолетом домой к школьнику, чтобы вымогать деньги.