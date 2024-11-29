В круизной компании объяснили изменение маршрута лайнера SH Diana

Круизный лайнер SH Diana, который направлялся в Антарктиду, принял решение изменить курс ради обеспечения безопасности пассажиров. Об этом «Известиям» рассказали в круизной компании Swan Hellenic.

«При возникновении неисправности лайнера экипаж принял решение продолжить маршрут к месту ремонта, что предусмотрено при проектировании. Из-за этого три с половиной дня на исследование Антарктического полуострова исключили из маршрута», — сказала директор по развитию Swan Hellenic в России Юлия Дмитриева.

По ее словам, ситуация на судне находится под контролем береговых служб и экипажа, судно продолжает движение в хороших погодных условиях с соблюдением требований безопасности. В компании добавили, что в ближайшем порту захода Ушуайя неисправность устранят.

28 ноября россияне и китайцы объявили голодовку на борту круизного лайнера SH Dianа, прервавшего круиз в Антарктиду из-за поломки двигателя. Туристы недовольны тем, что главный «отпуск всей их жизни» был испорчен, а круизная компания не возместила им полную стоимость тура.

Ранее в Японии застряли сотни россиян из-за поломки круизного лайнера.