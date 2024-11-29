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В Британии из-за шума положили конец традиции длиной в 137 лет

Express: традицию длиной в 137 лет в Британии прервали из-за жалобы на шум

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Michael715/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании традиция, существовавшая на протяжении 137 лет, прекратила свое существование из-за жалобы на шум. Теперь часы на башне ратуши в Биркенхеде будут звучать всего раз в час, вместо прежнего темпа в 15 минут, сообщает РИА Новости.

Это решение было принято после того, как один из местных жителей выразил недовольство по поводу громкости и частоты боев часов. Проведенное местными властями расследование подтвердило, что уровень шума превышает допустимые нормы.

Некоторые горожане выступили против этого решения, отметив, что звуки часов стали частью их повседневной жизни. Участник кампании за местное наследие Филип Бартон сказал, что многие местные жители ценят более регулярный бой курантов и «живут под них».

Ратуша Биркенхеда была построена в 1887 году по проекту местного архитектора Чарльза Эллисона с использованием шотландского гранита и песчаника из ныне засыпанного местного карьера в Сторетоне.

До этого на базе в Англии сократили время подготовки солдат ВСУ из-за жалоб местных жителей на шум.

Ранее ВОЗ назвала шум скрытой угрозой для здоровья человека.

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