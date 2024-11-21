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ВОЗ назвала шум скрытой угрозой для здоровья человека

The Lancet: постоянный шум может нарушить связь между мозгом и органами слуха

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Исследователи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили, что восьмичасовой фоновый шум громкостью выше 85 дБ (децибел) может провоцировать патологии сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также нарушать связь между мозгом и слуховыми органами. Результаты опубликованы в научном журнале The Lancet.

Шумовое загрязнение признано одной из форм разрушительного физического воздействия на окружающую среду, схожего с загрязнением воздуха.

Как сообщает издание, исследователи определяют шум как вибрации, которые распространяются по воздуху и входят в диапазон, воспринимаемый человеческим слухом. Громкие звуки, превышающие допустимые уровни, особенно при длительном воздействии, представляют серьезную угрозу для здоровья. Они могут вызывать развитие тиннитуса — нарушения связи между мозгом и органами слуха. В тяжелых случаях это приводит к полной потере слуха. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от тиннитуса страдает каждый седьмой взрослый в Европе.

Кроме проблем со слухом, шумовое загрязнение влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Нарушения сна, вызванные громкими звуками, могут стать причиной стрессов, проблем с нервной системой и ослабления иммунитета, что увеличивает риск развития хронических заболеваний.

Ученые призывают уделять больше внимания снижению уровня шума в городах и улучшению условий для сна, чтобы минимизировать негативное воздействие на здоровье.

Ранее был назван неожиданный фактор риска сердечных заболеваний.

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