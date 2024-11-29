Уральский школьник передавил сонную артерию, качаясь в гамаке для йоги

В Екатеринбурге отдых 12-летнего школьника в гамаке для йоги закончился трагедией: ребенок передавил себе сонную артерию. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, несчастный случай произошел в одной из квартир Академического района 26 ноября. Мальчик был дома с матерью, которая читала книжку его сестре в соседней комнате. Школьник делал упражнения в подвешенном к потолку гамаке и случайно слишком туго затянул его полотна у головы.

По словам отца ребенка, когда его бывшая жена обнаружила сына, она сразу вызвала скорую.

«Скорая быстро приехала, но ничего сделать не смогли», — поделился мужчина.

Медики сделали все возможное, но спасти мальчика не удалось.

До этого в Свердловской области двое детей ушли на дно болота: дети пошли проверять наледь на поверхности воды и она проломилась под их весом.

Ранее на Урале десятилетнего ребенка придавило бетонной плитой на стройке.