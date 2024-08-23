Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале десятилетнего ребенка придавило бетонной плитой на стройке

В Алапаевске на десятилетнего мальчика упала бетонная стена

close
100%
Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

В Свердловской области прогулка десятилетнего школьника с друзьями закончилась несчастным случаем: на одного из детей упала бетонная стена. Об этом сообщает издание E1.ru.

Инцидент произошел в городе Алапаевске, в районе улицы Володарского.

«Школьник вместе со своими друзьями перелез через забор на частную территорию, где идет стройка. Дети решили погулять среди строительных материалов, но во время игры среди бетонных плит одна из них упала на мальчика», — поделились подробностями случившегося в пресс-службе регионального главка.

Взрослых на помощь позвал младший брат школьника. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, но помочь мальчику уже не удалось.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, прокуратура проверяет соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее в Ставрополе 10-летний мальчик проломил голову, играя на стройке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами