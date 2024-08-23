На Урале десятилетнего ребенка придавило бетонной плитой на стройке

В Свердловской области прогулка десятилетнего школьника с друзьями закончилась несчастным случаем: на одного из детей упала бетонная стена. Об этом сообщает издание E1.ru.

Инцидент произошел в городе Алапаевске, в районе улицы Володарского.

«Школьник вместе со своими друзьями перелез через забор на частную территорию, где идет стройка. Дети решили погулять среди строительных материалов, но во время игры среди бетонных плит одна из них упала на мальчика», — поделились подробностями случившегося в пресс-службе регионального главка.

Взрослых на помощь позвал младший брат школьника. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, но помочь мальчику уже не удалось.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, прокуратура проверяет соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее в Ставрополе 10-летний мальчик проломил голову, играя на стройке.