На Урале дети оказались под водой из-за игр на болоте

Дети из Свердловской области оказались на дне болота после прогулки. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел недалеко от поселка Новоасбест Горноуральского района. По данным ведомства, девятилетние мальчик и девочка вместе с тринадцатилетним другом прогуливались в районе Пушкинского болота.

На поверхности воды они заметили наледь. Младшие дети стали на нее и провалились под лед. Старший школьник попытался вытащить товарищей на берег, но не смог, поэтому побежал звать на помощь.

В результате пострадавших спасти не удалось.

Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего, для этого организовали проверку.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательств об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – сообщается в публикации.

В случае, если для этого будут основания, специалисты ведомства примут все необходимые меры.

Ранее в Индии дайвер отказался бесплатно помогать тонущему и дал ему уйти на дно.