Большинство россиян заявили, что их дети сильно устают в школе

Большинство (86%) россиян заявили о том, что их дети сильно устают от школы и перегружены занятиями, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,1 тыс. человек.

«Дети очень устают, т.к. их загружают ненужной информацией и постоянными проверочными работами, тестами. Урок объяснили, а на следующий уже контрольная, у нас так не было, тему объясняли гораздо тщательнее», — поделилась участница опроса.

При этом 11% опрошенных сочли нагрузку на детей в школах адекватной. По их словам, их ребенок хорошо переносит уроки и успевает посещать кружки. Эта часть респондентов добавила, что дети всегда уставали от учебы. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что современные дети устают больше, потому что много времени проводят за гаджетами.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что чрезмерная нагрузка в школе влияет на здоровье учеников. По его словам, в среднем дети проводят за учебными занятиями 8–10 часов в день, и многие родители жалуются на большую нагрузку. Володин среди прочих факторов, влияющих на состояние школьников, указал постоянное усложнение учебной программы, перегруженное расписание, дополнительные занятия, подготовку к экзаменам.

Ранее в Rambler&Co заявили о необходимости усиления технологического просвещения в школах.