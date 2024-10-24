Министр культуры Франции предложила сделать вход в Нотр-Дам платным для туристов

Министр культуры Франции Рашида Дати предложила сделать вход в собор Парижской Богоматери платным для туристов. Об этом она заявила в интервью газете Figaro.

«Я предложила архиепископу Парижа установить символическую плату в €5 для всех туристов и направлять эти средства на сохранение французских церквей», — сказала министр.

По ее словам, это «позволит собрать €75 млн за год», что поможет восстановлению храмов не только в Париже, но и в провинции.

Нотр-Дам-де-Пари загорелся 15 апреля 2019 года. В результате пожара полностью сгорела и обрушилась крыша вместе со знаменитым шпилем и часами. Реконструкция собора началась в 2022 году после двухлетней подготовительной работы.

В ноябре 2023 года сообщалось, что на соборе Парижской Богоматери реставраторы установили шпиль, идентичный тому, который сгорел при пожаре. Высота деревянной конструкции составила 96 м. Собор должен вновь открыться для посетителей 8 декабря 2024 года.

Ранее Макрон потребовал уничтожить исторические витражи в Нотр-Даме.