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Во Франции назвали стоимость церемонии открытия Нотр-Дама после ремонта

Canard enchaine: церемония открытия собора Нотр-Дам-де-Пари обойдется в €10 млн

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Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

Церемония открытия Нотр-Дам-де-Пари (Собор Парижской Богоматери) обойдется властям Франции в €10 млн. Об этом сообщил журнал Canard Enchaîné.

Открытие реконструированного собора, пострадавшего при пожаре в 2019 году, состоится 7 декабря.

На нее приглашены главы 160 государств и правительств, в том числе уходящий президент США Джо Байден.

В материале говорится, что глава архиепархии Парижа Лоран Ульрих был против того, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон произносил речь внутри собора, и его попросили произнести ее у входа в Нотр-Дам, но стоимость церемонии оказалась слишком высокой.

Изначально власти закладывали на торжественную церемонию €20 млн, но бюджет пришлось урезать вдвое. Церковь обязалась оплатить это, но сбор от ее покровителей принес всего €2-3 млн, отмечает Canard Enchaîné.

«Церковь также не может использовать средства, собранные на ремонт собора (€846 млн). Чтобы Макрон мог покрасоваться в Нотр-Даме, оплата церемонии ляжет на паству прихода. Государство же оплатит работу полицейских для охраны мероприятия», — пишет журнал.

В октябре в минкульте Франции предложили сделать вход в Собор Парижской Богоматери платным для туристов.

Ранее сообщалось о возвращении в Нотр-Дам всех колоколов.

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