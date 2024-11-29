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В Чечне комиссия по «воссоединению семей» отчиталась о примирении более 2,5 тысяч пар

Созданная по указу Кадырова комиссия помирила более 2,5 тысяч разведенных пар

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etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

Чеченская комиссия по вопросам «воссоединения семей» помогла примирению более 2,5 тысяч разведенных пар. Об этом сообщил телеканал RTVI.

Властями Чечни подчеркивается, что требование о примирении основывается на необходимости защиты и укрепления института семьи, с опорой на религиозные традиции и культурные нормы. В состав комиссии входят представители местного управления, сотрудники ЗАГСа, духовные лица и старейшины.

«Даже одна сохраненная семья — это уже победа разума над ложными эмоциями, блага над ущербом», — приводятся в публикации слова директора департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Аслана Абдулаева.

Данная комиссия была создана в 2017 году по инициативе главы республики Рамзана Кадырова. Он отмечал, что главной задачей является возвращение женщин, покинувших своих мужей, и содействие их примирению.

Накануне сообщалось, что Государственная дума в ближайшее время рассмотрит новую редакцию законопроекта, в соответствии с которым пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны будут пройти консультации у семейного психолога в случае развода.

Ранее в Китае женщина за три месяца заработала $40 тысяч благодаря «скоростным» свадьбам и разводам.

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