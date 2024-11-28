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В Китае женщина за три месяца заработала $40 тысяч благодаря «скоростным» свадьбам и разводам

SCMP: китаянка заработала за 3 месяца $40 тыс. на «скоростных» свадьбах и разводах

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Pixabay

В Китае женщина за три месяца заработала $40 тысяч благодаря «скоростным» свадьбам и разводам, пишет South China Morning Post.

В юго-западном Китае полиция расследует мошенничество со стороны брачных агентств, которые обманывают одиноких мужчин и используют подставных женщин как «невест».

Многие из этих организаций арендовали престижные офисы , чтобы повысить доверие клиентов. Сотрудники агентств активно искали одиноких мужчин в отдаленных городах, а также вербовали женщин, зачастую разведенных и с долгами, убеждая их участвовать в мошеннических схемах.

Потерпевшие сообщают, что сразу после знакомства они соглашались на брак, подписывали контракты и выплачивали многотысячные суммы в качестве выкупа за невесту. Такие браки часто завершались скоропалительными разводами, когда «невесты» исчезали с деньгами.

Местные СМИ пишут, что одной девушке таким образом удалось заработать $40 тысяч за три месяца, вступив в несколько «скоростных свадеб». После развода она не возвращала деньги мужчинам и продолжила встречаться с другими.

В полиции сообщили, что ведут расследование дела, но не уточнили деталей.

Ранее в Китаем мужчина узнал, что его жена неизлечимо больна, и бросил ее через два месяца после свадьбы.

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