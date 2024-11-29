Подросток попал под колеса поезда на петербургском вокзале

В Петербурге подростка доставили с вокзала в больницу с различными травмами. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел 28 ноября на железнодорожной станции Московского вокзала. Находившийся на его территории подросток получил различные травмы, характер которых не уточняется. Несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Следователи уже осмотрели место происшествия и занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.

Телеканал 78.ru сообщает, что подросток, предварительно, попал под колеса поезда. Прочие детали случившегося на данный момент не уточняются.

До этого в Ленобласти поезд снес девочку, шедшую по путям в наушниках. Машинист увидел ребенка на путях, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Ранее девушка в наушниках шагнула прямо под поезд в Подмосковье и выжила.