Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти поезд снес девочку, шедшую по путям в наушниках

В Ленобласти девочка выжила после столкновения с электричкой

close
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

В Тосненском районе Ленинградской области несовершеннолетняя попала под электричку, девочка шла по путям в наушниках. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 14 ноября на станции Саблино, девочка-подросток шла по железнодорожным путям в наушниках и попала под электричку. Машинист увидел ребенка на путях, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Пострадавшая выжила, с травмами она госпитализирована. Подробности о ее состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края две сестры переходили железнодорожные пути и оказались под колесами поезда. Девочек с травмами доставили в местную больницу. Состояние младшей двое суток оставалось критическим, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Новосибирской области грузовой поезд снес ребенка, переходившего пути в наушниках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами