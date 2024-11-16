В Ленобласти поезд снес девочку, шедшую по путям в наушниках

В Тосненском районе Ленинградской области несовершеннолетняя попала под электричку, девочка шла по путям в наушниках. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 14 ноября на станции Саблино, девочка-подросток шла по железнодорожным путям в наушниках и попала под электричку. Машинист увидел ребенка на путях, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Пострадавшая выжила, с травмами она госпитализирована. Подробности о ее состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края две сестры переходили железнодорожные пути и оказались под колесами поезда. Девочек с травмами доставили в местную больницу. Состояние младшей двое суток оставалось критическим, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Новосибирской области грузовой поезд снес ребенка, переходившего пути в наушниках.