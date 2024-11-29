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Сына российского олигарха арестовали по подозрению в хищении средств

Сына олигарха Егорова арестовали по подозрению в хищении 98 млн рублей

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Shutterstock

Суд арестовал на два месяца сына красноярского олигарха Владимира Егорова, Антона, подозреваемого в хищении 98 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

По данным следствия, 15 декабря 2022 года генеральный директор ООО «КДСК» Антон Егоров подписал договор на предоставление инжиниринговых услуг, включая разработку технической документации и модернизацию предприятия. Зная, что работы по контракту не были выполнены, он предоставил ложную информацию об объеме и стоимости работ в соответствующих документах.

Как указали в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, благодаря мошенническим махинациям Егоров присвоил себе 98 миллионов рублей — часть этих средств выделялась по нацпроекту «Экология».

24 ноября суд в Москве арестовал имущество дочери и жены Сергея Волкова — одного из фигурантов уголовного дела о хищениях в особо крупном размере при реставрации на объектах ансамбля Соловецкого монастыря. По версии следствия, с 2011 по 2016 год он и его соучастники незаконно присвоили средства, выделенные министерством культуры РФ.

Ранее у замглавы «Роскосмоса» арестовали имущество по делу о хищении.

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