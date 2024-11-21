У замглавы «Роскосмоса» арестовали имущество по делу о хищении

У заместителя главы «Роскосмоса» Олега Фролова арестовали склады, где раньше хранились металлорежущие станки, и машино-место в элитном жилом комплексе в центре Москвы по делу о хищении 435 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы.

По данным агентства, арест наложили на одноэтажный склад площадью около 1,5 тыс. квадратных метров, который расположен рядом с Серпуховым и занимает участок в 43,5 сотки. Также на участке есть два нежилых одноэтажных помещения площадью 557,9 кв. м. и здание для обслуживающего персонала площадью около 138 «квадратов». Также следствие арестовало машино-место в жилкомплексе «Четыре солнца» в Замоскоречье в центре Москвы.

Все имущество пока арестовали до конца 2024 года.

Фролова арестовали 22 декабря 2023 года по делу о мошенничестве на 435 млн рублей, скорее всего, по делу о неисполнении контракта на строительство корпуса № 13 ВНИИЭМ на 1,1 млрд руб., писали «Известия», ссылаясь на свой источник. Контракт, который был заключен в 2019 году акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (ВНИИЭМ) с компанией «Компьюлинк», мог стать причиной ареста Фролова.

Также арестованы два сообщника Фролова. Следствие предполагает, что замглавы «Роскосмоса» вступил с ними в сговор, и во время исполнения контракта они украли бюджетные денежные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 млн руб.

Ранее СК завершил расследование дела Тимура Иванова о хищении 3,2 млрд рублей.