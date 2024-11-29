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Правительство РФ продлило действие продовольственного эмбарго до конца 2026 года

Кабмин РФ продлил продэмбарго до конца 2026 года, включив в него Новую Зеландию

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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Правительство России приняло решение продлить действие продовольственного эмбарго до конца 2026 года, добавив в список Новую Зеландию. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина было утверждено постановление, продлевающее срок действия эмбарго, которое запрещает импорт товаров из стран, введших санкции против России.

Помимо уже известных стран, таких как США, страны Европейского Союза, Канада, Великобритания, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, теперь к списку присоединилась Новая Зеландия.

Под запрет на ввоз продолжают попадать такие продукты, как мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочные изделия и прочие товары.

6 августа 2014 года российский президент Владимир Путин подписал указ о запрете на импорт сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. В дальнейшем в список были добавлены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина.

В сентябре этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение продовольственного эмбарго 10 лет назад было рискованным решением, однако России удалось заменить импорт собственными продуктами.

Ранее пивовары РФ попросили повысить ввозные пошлины на пиво из недружественных стран.

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