Песков назвал введение продовольственного эмбарго рискованным решением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину, что введение продовольственного эмбарго 10 лет назад было рискованным решением, однако России удалось заменить импорт собственными продуктами. Фрагмент беседы представителя Кремля с корреспондентом опубликован в Telegram-канале Зарубина.

«Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, когда мы отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно, но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания», — сказал Песков.

В августе заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина заявила в беседе с «Газетой.Ru», что отечественный агропромышленный комплекс сделал огромный шаг вперед благодаря принятому 10 лет назад президентом России Владимиром Путиным решению о вводе продовольственного эмбарго.

Напомним, 6 августа 2014 года российский лидер подписал указ о запрете на импорт сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. В дальнейшем в список были добавлены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина.

Ранее пивовары РФ попросили повысить ввозные пошлины на пиво из недружественных стран.