Путин продлил эмбарго на импорт продуктов из стран Запада

Эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции из западных стран, введенное в 2014 году, было продлено на два года — с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, говорится на сайте правовых актов.

В документе указано: «продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие некоторых специальных экономических мер, установленных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Данное продовольственное эмбарго, инициированное в ответ на недружественные шаги Запада, действует в России с 7 августа 2014 года и распространяется на продукцию из США, Европейского Союза, Австралии, Норвегии и Канады. Позднее список был дополнен товарами из других европейских стран и Украины.

6 августа 2014 года российский лидер подписал указ о запрете на импорт сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. В дальнейшем в список были добавлены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину, что введение продовольственного эмбарго 10 лет назад было рискованным решением, однако России удалось заменить импорт собственными продуктами.

Ранее пивовары РФ попросили повысить ввозные пошлины на пиво из недружественных стран.