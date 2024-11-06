В России предрекли сокращение наличных денег в пользу цифровой валюты

В России, как и во всем мире, будет сокращаться доля наличных денег, особенно с внедрением цифровой валюты, считает директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин. Однако полностью наличные из обихода не пропадут, так как иногда они просто необходимы, заявил он в беседе с RT.

Сегодня с прогнозами по сокращению доли наличных денег согласны все представители крупных мировых платежных систем. Однако они также подчеркивают, что доля налички остается по-прежнему высокой, отметил эксперт.

Вытеснение бумажных купюр усилит внедрение цифровой валюты, однако в некоторых ситуациях без наличных будет не обойтись, убежден Шеин.

«Если кто-то куда-то пришел и хочет рассчитаться, а, условно говоря, интернета, света в этот момент нет, то транзакции, как правило, невозможно будет провести», — привел он пример, подчеркнув, что полного отказа от бумажных денег пока можно не ждать.

До этого глава Минфина Антон Силуанов также согласился, что доля наличных денег и расчетов в экономике России будет снижаться. По его словам, власти стараются постепенно переводить все в безналичный формат, так как это обеспечивает прозрачность.

Ранее стало известно, что в Москве стали чаще покупать квартиры за наличные.