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В России определили нормы регулирования оборота криптовалюты

Госдума приняла проект о регулировании особенностей оборота цифровой валюты

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Dado Ruvic/Reuters

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который определяет нормы регулирования оборота цифровой валюты. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, кабинет министров наделят полномочиями запрета майнинга цифровой валюты в отдельных регионах РФ. Также правительство сможет регулировать деятельность операторов майнинговой инфраструктуры. При этом Федеральная налоговая служба России будет вести реестр майнеров.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют в стране. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют. Закон также вводит такие понятия, как «майнинг цифровой валюты», «майнинг-пул» и «оператор майнинговой инфраструктуры».

В сентябре эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал, что легализация в России криптовалют и майнинга может благотворно повлиять на экономику страны, упростив импорт в условиях санкций. По его словам, в случае, если регулирование хорошо скажется на бизнесе, есть вероятность, что заграничные платежи будут более доступными.

Ранее в Минфине рассказали о доходах от легализации майнинга.

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