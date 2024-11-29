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«Цена Турции»: россиянам рассказали, во сколько им обойдется отпуск на Мальдивах

Турэксперт Мкртчян: россияне могут отдохнуть на Мальдивах за 350 тысяч рублей

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Shutterstock

Недельный отдых на Мальдивах обойдется россиянам примерно в 350 тысяч рублей на двоих. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, это «цена Турции», потому что на островах есть бюджетные места размещения. Турэксперт также прокомментировал новости о рекордном интересе российских туристов к Мальдивам. Он объяснил это тем, что в сегменте роскошного отдыха нет конкуренции.

«Сейчас у Мальдив нет конкурентов вообще, Фиджи и прочие острова для россиян малодоступны. А на Мальдивы у нас летает три самолета в день. Как только откроются другие направления, популярность Мальдив резко упадет. В 2025 году этого не произойдет. Я думаю, что плюс 20% Мальдивы в 2025 году соберут еще с россиян», — заключил Мкртчян.

Данные Министерства туризма Мальдивской Республики до этого показали, что в октябре 2024 года туристический поток россиян на Мальдивские острова достиг рекордных показателей с 2019 года, превысив 22,6 тысячи туристов. В октябре текущего года на Мальдивах побывало на 28% больше россиян, чем в том же месяце 2023-го. Тогда в республику приехали 17,7 тысячи туристов из России.

Ранее сообщалось, что Мальдивы нашли способ отучить туристов от курения.

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