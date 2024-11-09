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Мальдивы нашли способ отучить туристов от курения

Мальдивы запретили туристам ввозить в страну более одной пачки сигарет

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Depositphotos

Правительство Мальдив ужесточило таможенные правила на импорт табачных изделий. Теперь туристам разрешается ввезти на острова только одну пачку сигарет, причем начатую. Об этом сообщает АТОР.

Новые ограничения вступили в силу с 7 ноября. Иностранцы могут ввозить беспошлинно до 19 штук сигарет или табачных стиков, все остальное будет конфисковано таможней. Забрать изъятые вещи можно будет при выезде из страны, предъявив декларационный чек на таможенном посту перед регистрацией на рейс.

Кроме того, власти островного государства повысили пошлины на импорт сигарет, изделий из нагреваемого табака и табачных стиков на 50% плюс 8 мальдивских рупий за каждую единицу (около 50 рублей). Таким образом Мальдивы борются с курением.

Чуть позже, с 15 ноября, на Мальдивах вступит в силу запрет на импорт всех материалов для вейпинга, включая детали для сборки вейпов.

Ранее в России захотели запретить ряд ингредиентов для вейпов.

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