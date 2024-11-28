Россияне установили пятилетний рекорд по поездкам на Мальдивы

В октябре 2024 года туристический поток россиян на Мальдивские острова достиг рекордных показателей с 2019 года, превысив 22,6 тысячи туристов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства туризма Мальдивской Республики.

В октябре текущего года на Мальдивах побывало на 28% больше россиян, чем в том же месяце 2023-го. Тогда в республику приехали 17,7 тысячи туристов из России.

Кроме того, в октябре россияне превзошли других иностранцев по поездкам на курортные острова: их доля среди всех пребывающих туда туристов составила 13,1%. На втором месте туристы из Германии (11,4%). Тройку замыкают путешественники из Китая (10,8%).

В то же время рост турпотока из РФ на Мальдивы по итогам десяти месяцев 2024 года менее заметен. С января по октябрь курорт посетили почти 185 тысяч россиян – лишь на 6% больше, чем в 2023 году (174,6 тысячи).

В начале ноября вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявлял, что россиянам нужно будет потратить не менее 200 тыс. рублей, чтобы отдохнуть за границей в новогодние праздники.

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