Отказ ГС Татарстана поддержать закон о детях мигрантов в школах назвали странным

Решение Госсовета Татарстана не поддерживать запрет зачислять в школы детей мигрантов, не знающих русского, выглядит странно, написал в своем Telegram-канале председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

«Тем самым ГС РТ выступил фактически в противовес позиции президента РФ, Государственной думы РФ, Совета безопасности РФ и наперекор интересам и конституционному праву на качественное образование российских граждан. Странная тенденция», — сказал он.

Кабанов добавил, что проблема принятия в школы детей мигрантов, не знающих русского языка, является многоуровневой.

«Особенно сложно ее решать, когда некоторые государственные структуры категорически не хотят участвовать в этой работе, заявляя, что это не их функция. Это ненормально, когда законодательный орган субъекта выступает против общегосударственной позиции по стратегически важному вопросу», — отметил он.

Кабанов подчеркнул, что президент России Владимир Путин дал поручение на решение проблемы, связанной с растущим количеством детей мигрантов, не говорящих на русском языке.

Напомним, ранее члены госсовета Татарстана в ходе заседания не приняли решение о поддержке законопроекта, запрещающего зачислять в школы детей мигрантов, не знающих русского языка.