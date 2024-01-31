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В Сколково из-за ребенка с муляжом гранаты эвакуировали гимназию

112: в Подмосковье из-за ребенка с учебной гранатой эвакуировали гимназию

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Сергей Фадеичев/ТАСС

Ребенок с гранатой пришел в Международную гимназию «Сколково», из-за опасного предмета пришлось эвакуировать персонал и учеников. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в гимназии Сколково, на занятия в сопровождении бабушки пришел пятилетний мальчик, у ребенка с собой был предмет, похожий на гранату Ф-1.

На место вызвали саперов и кинологов со служебной собакой, учеников и сотрудников пришлось эвакуировать. Граната оказалась игрушечной, бабушка разрешила внуку взять на занятия подарок родителей.

Ранее игрушечная граната взорвалась в руках у ребенка в Петербурге.

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