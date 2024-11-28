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В Санкт-Петербурге произошло массовое отравление

В Петербурге госпитализировали 21 человека после посещения кафе Токио Сити

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В Санкт-Петербурге выявили более 20 случаев кишечной инфекции после посещения ресторана «Токио Сити». Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«По состоянию на 28 ноября 2024 года зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор, прокуратура Петербурга и следственный отдел по Приморскому району проводят проверку по факту произошедшего. В заведении по ул. Сизова также провели дезинфекцию.

До этого в красноярской школе произошло массовое отравление детей после посещения столовой. За медицинской помощью обратилось 43 ученика. Ведомственная проверка установила, что сотрудники пищеблока не соблюдали правила личной гигиены, у пяти из них позднее обнаружили золотистый стафилококк.

Ранее в России собрались вернуть проверки общепита из-за вспышек отравлений.

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