Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в красноярской школе

В красноярской школе №76, где массово отравились дети, у пяти сотрудников пищеблока выявили золотистый стафилококк. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

«Сотрудники пищеблока, которые являлись носителями золотистого стафилококка и не соблюдали санитарные требования при приготовлении блюд, стали причиной заболевания учеников», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты уточнили, что, согласно технологической карте, повара должны были запекать отварные макароны, посыпанные сыром, в духовке при температуре 130°С 20-30 минут, но эта норма не соблюдалась: фактически блюдо доставали из плиты, как только сыр расплавлялся, что занимало около семи минут.

Ведомственная проверка установила, что сотрудники пищеблока не соблюдали правила личной гигиены.

Напомним, что дети красноярской школы плохо почувствовали себя 19 ноября после одной из трапез в столовой. За помощью медиков обратилось 43 ученика.

Ранее в школе Канска отравились 50 детей.