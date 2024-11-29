Россиянин изнасиловал подростка-инвалида и заразил его ВИЧ

Суд вынес приговор жителю Удмуртии, который изнасиловал девушку-инвалида. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, местный житель изнасиловал 15-летнюю школьницу с психическим расстройством. При этом мужчина знал, что болен ВИЧ, но все равно надругался над пострадавшей.

Россиянина признали виновным в изнасиловании и заражении инвалида ВИЧ-инфекцией. Его приговорили к 10,5 года лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Помимо этого, в качестве компенсации морального вреда фигурант разбирательств выплатит девушке 1,3 миллиона рублей.

До этого в Калужской области военный надругался над 13-летней девочкой с умственной отсталостью. По данным источника, 33-летний россиянин стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Известно, что мужчина самовольно покинул часть в ДНР и отправился в поселок Полотняный завод.

Ранее россиянин заманил подростков к себе, напоил и изнасиловал одного из них.